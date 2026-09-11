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Мурад Мусаев отреагировал на признание лучшим тренером месяца

Мурад Мусаев отреагировал на признание лучшим тренером месяца
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на признание лучшим тренером месяца Альфа-Банк РПЛ в июле и августе.

— Мурад Олегович, хочется поздравить вас со званием лучшего тренера месяца. Какое значение для вас имеет эта награда, признание общественности?
— Я не думал даже об этом. После тренировки поздравили, сказали, что наш штаб выиграл. Скажу банально, это заслуга всего штаба, всей команды. Так же мы радуемся, когда Никита Кривцов выиграл приз или когда по итогам сезона Кордоба становится лучшим игроком, нападающим. Я думаю, что это всё командная работа. Приятно выигрывать призы, но порадовались немножко и забыли, потому что очень много вещей, на которых нужно сейчас концентрироваться и делать лучше, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

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