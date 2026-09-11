Мурад Мусаев оценил новичка «Краснодара» Майсона Родригеса

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил новичка чёрно-зелёных Майсона Родригеса. Защитник присоединился к «быкам», совершив переход из аргентинского клуба «Унион» Санта-Фе.

«Молодой мотивированный игрок. Пришёл из аргентинского чемпионата, там очень высокий фон борьбы, он очень хорошо смотрится на нём. Вообще ничего не боится. Обладает хорошими физическими данными. Немножко сейчас требования поменяются, сам футбол поменяется. Он достаточно отличается в Аргентине и в России. Поэтому очень хороший потенциал у него. Занимался несколько дней индивидуально. Позавчера с командой провели теорию наших принципов игры, ждём дебюта. Впечатление положительное, хотелось бы скорее увидеть на поле», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.