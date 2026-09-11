15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев оценил новичка «Краснодара» Майсона Родригеса

Мурад Мусаев оценил новичка «Краснодара» Майсона Родригеса
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил новичка чёрно-зелёных Майсона Родригеса. Защитник присоединился к «быкам», совершив переход из аргентинского клуба «Унион» Санта-Фе.

«Молодой мотивированный игрок. Пришёл из аргентинского чемпионата, там очень высокий фон борьбы, он очень хорошо смотрится на нём. Вообще ничего не боится. Обладает хорошими физическими данными. Немножко сейчас требования поменяются, сам футбол поменяется. Он достаточно отличается в Аргентине и в России. Поэтому очень хороший потенциал у него. Занимался несколько дней индивидуально. Позавчера с командой провели теорию наших принципов игры, ждём дебюта. Впечатление положительное, хотелось бы скорее увидеть на поле», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

Материалы по теме
Тренер «Краснодара» Мусаев сравнил нынешний «Акрон» с командой Тедеева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android