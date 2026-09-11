Мусаев: Сафонов сейчас находится в прайме — желаю выиграть как можно больше трофеев

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове. Прежде Сафонов выступал за «быков».

«Матвей в последнее время часто нас радует своими титулами, своей успешной игрой. Я думаю, что он 100 процентов заслужил не только топ-10, а самые высокие места. Поэтому пока я не поздравлял его, рад их победе в прошлом матче Лиги чемпионов. Это важно, потому что старт был достаточно тяжёлый. Так бывает, когда команда идёт два года на самом верху мирового футбола. Сейчас важно выйти на победную серию Матвея, как можно больше играть «на ноль».

Он сейчас, как модно говорить, находится в прайме. Желаю получать удовольствие от происходящего и выиграть ещё много личных и командных трофеев, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.