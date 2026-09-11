Бывший форвард «Спартака» Антон Заболотный объяснил, почему из пяти медиафутбольных команд выбрал «СКА-Ростов». Он решил выступать на уровне Медиалиги на время допинговой дисквалификации.

— Как ты решился на медиафутбол?

— Я слышал много интересных интервью, в которых люди говорят, что медиафутбол — это не то, не тот уровень. На самом деле время идёт и медиафутбол развивается. Пару лет назад я говорил: если медиафутбол популярен, его смотрят дети, народ интересуется — это большой успех. А сейчас ещё добавляются профессиональные игроки из ФНЛ, Премьер-Лиги. Лига укрепляется. Есть фавориты — топ-4 или топ-5. Уже понимая, что буду выступать в Медиалиге, я смотрел финал МФЛ. Скажу честно: топ-команды Медиалиги — это плюс-минус середняки Первой лиги. Кто говорит о низком уровне, может сам прийти и попробовать потренироваться.

— Как ты пришёл к Медиалиге?

— К сожалению, у меня не было выбора. Моя ситуация не позволяет сейчас выступать в профессиональном футболе. Но я ни о чём не жалею. Это часть жизни и карьеры. Теперь я могу увидеть изнанку футбола. Ты не поверишь, но я играл сейчас в любительской Лиге чемпионов ЛФЛ. Там ребята ни в чём не хотят уступать на поле игроку из профессионального футбола. Рубятся как в последний раз. Мне очень интересно увидеть и испытать это.

— Почему именно «СКА-Ростов», ведь тобой интересовались и другие команды?

— Фигурировали четыре команды: «СКА-Ростов», «Амкал», 2DROTS и «БроукБойз». В конце появились Lit Energy. Мы с агентом рассматривали разные варианты, пытались понять, чего хотим на ближайшее время. Тем более тогда ещё не было решения по сроку дисквалификации. РУСАДА запрашивало два года. Мы не знали: дадут два года, полтора или полгода. К счастью, остановились на шести месяцах. И тогда мы решили, что нужна более конкурентоспособная команда, квалифицированные игроки, качественный тренировочный процесс. В пользу «СКА-Ростов» сложилось много факторов.

— Какие ещё?

— В част