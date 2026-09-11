Мурад Мусаев оценил старт Эдуарда Сперцяна в Саудовской Аравии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил старт экс-капитана «быков» Эдуарда Сперцяна в Саудовской Аравии за местный «Аль-Ахли».

— Следите ли вы за успехами Эдуарда Сперцяна в Саудовской Аравии?

— Да, конечно, и смотрю, и общался с ним. Хорошо приняла команда. Единственное, тренер поменялся прямо перед началом сезона. Но он хорошо знает Эдика и говорит, что у них совпадает взгляд на футбол. Поэтому Сперцян всем доволен. Для него это хороший, большой опыт. Они играют во многих турнирах постоянно. У него там только всё начинается, он делает первые шаги, в отличие от Матвея Сафонова. Но я уверен, что там будет всё хорошо, потому что начал супер, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

В сезоне-2026/2027 Сперцян забил три гола и отдал четыре результативные передачи в семи матчах за «Аль-Ахли».

Полузащитник перешёл в «Аль-Ахли» из «Краснодара» минувшим летом. Действующее трудовое соглашение 26-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.