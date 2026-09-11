Антон Заболотный высказался о хейте Максименко от болельщиков и экспертов

Бывший форвард «Спартака» Антон Заболотный высказался о критике в адрес голкипера красно-белых Александра Максименко от болельщиков и экспертов.

— Кажется, что в последнее время достигли пика критика и хейт Максименко от болельщиков и экспертов. Заслуженно или нет?

— Мы обсуждали это с вратарями. Хейт всегда присутствует, особенно когда ты основной в «Спартаке». Понятное дело, что от тебя всё время хотят большего, нереальных сейвов и игр «на ноль». Максименко проходит через разные этапы. Один из них — хейт. К сожалению, в каких-то моментах прошлого сезона его расстреливали с метра и он не мог себя проявить, вытащить нереальный мяч. Но он хороший, качественный и уже опытный вратарь, который держит свой стабильный уровень.

— Сам понимаешь, почему в чемпионате всегда играет Максименко, а не Помазун?

— Решение тренера, 100 процентов. Конкуренция во вратарской линии «Спартака» очень высокая. По мне, это два квалифицированных вратаря. Мало какой клуб может похвастаться такими. Если кто-то получит травму, «Спартак» не потеряет от выхода другого вратаря, — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.