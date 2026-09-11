Геркус: в «Рубине» Даку был примадонной, а в «Спартаке» только на него играть не будут

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о нападающем «Спартака» Мирлинде Даку, который ранее выступал за казанский «Рубин».

«В «Рубине» Даку был солистом, примадонной. Блистал. А в «Спартаке» он попал в окружение похожих по классу игроков, где только на него играть никто не будет. Не сказать, что это лёгкий путь для Даку, да и для «Спартака» не вижу сверхценности в этом трансфере. Атакующих игроков у них с избытком, а средней линии и в защите нет звёзд. Эти линии не заполнены, а атака как раз переполнена. Состав «Спартака» не сбалансирован, есть явный перекос в сторону нападения. Если они играют с командой слабее, это может быть незаметно. Но когда матч не в одну калитку, «Спартак» не может предложить тому же «Краснодару» или «Динамо» контригру и моменты куда-то деваются. Трансфер Даку в «Спартак» хороший, но хочется видеть равновесие и сильного игрока в центр поля», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.