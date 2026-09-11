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«Это был четырёхдневный ад». Антон Заболотный — о положительной допинг-пробе

«Это был четырёхдневный ад». Антон Заболотный — о положительной допинг-пробе
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Бывший нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный рассказал, какие эмоции испытал после положительного теста на допинг.

— Были ужасные мысли, когда пришёл положительный допинг-тест. Это был четырёхдневный ад! Как будто земля ушла из-под ног. Тяжёлое время. Не хотелось ни выходить на улицу, ни что-либо делать. Я был в шоковом состоянии.

Первые четыре дня были очень трагичные мысли. Ощущение, будто жизнь остановилась. Ты всю жизнь в спорте, с восьми лет к чему-то стремишься, решаешь задачи, доказываешь на тренировках — и вдруг всё это обрывается. Отстранение стало тяжёлым ударом для меня. Хочу сказать огромное спасибо руководству, тренерскому штабу и докторам «Спартака». Они пытались поддержать меня — особенно главный тренер Хуан Карлос Карседо и спортивный директор Фрэнсис Кахигао.

— Каким образом?
— Спустя пять-шесть дней меня вызвали в клуб, и мы два часа разговаривали с Кахигао. Это был очень трогательный и важный для меня разговор. Он говорил, что ничего не потеряно, что даже если что-то случается в жизни, нельзя опускать руки. Руководство «Спартака» направило бумагу в РУСАДА и способствовало, чтобы я хотя бы завершил сезон с командой. Я никогда не забуду, что они сделали для меня, — сказала Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй