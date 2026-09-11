Четыре клуба из России сыграют в еврокубках в случае допуска в сезоне-2027/2028

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал документ с количеством представителей разных стран в еврокубках на сезон-2027/2028. В документе фигурирует и Россия.

Так, четыре клуба из России смогут принять участие в еврокубковых турнирах сезона-2027/2028 в случае допуска. Клуб, занявший первое место в Альфа-Банк РПЛ, может начать европейский путь с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Обладатель Кубка России имеет шанс попасть в первый квалификационный раунд Лиги Европы. Второе и третье места из РПЛ могут получить путёвку во второй этап квалификации Лиги конференций.

Отмечается, что данное распределение имеет предварительный характер. Таким образом, Россию могут исключить из этого списка, если бан с команд РПЛ не будет снят.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.