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Александр Бубнов отреагировал на номинацию Матвея Сафонова на премию имени Яшина

Александр Бубнов отреагировал на номинацию Матвея Сафонова на премию имени Яшина
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Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на номинацию голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на премию имени Льва Яшина, которая вручается лучшему вратарю года. Победитель номинации будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча» 2026 года, которая запланирована на понедельник, 26 октября.

— То, что Матвей попал в топ-10, это уже огромное достижение...
— Ну он заслужил в топ-10 быть. Вот. Но он точно не лучший в этом топ-10. Ну, думаю, место между пятым и шестым, может быть, — сказал Бубнов в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Ранее он играл за «Краснодар».

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