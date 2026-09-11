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Заболотный — о карьере в «Спартаке»: те задачи, которые мне были поставлены, я выполнил

Заболотный — о карьере в «Спартаке»: те задачи, которые мне были поставлены, я выполнил
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Антон Заболотный подвёл итоги своих выступлений за московский клуб. Сейчас он пребывает в статусе свободного агента.

— Как ты оценишь свою статистику в «Спартаке» — 16 матчей в РПЛ и Кубке России, 590 минут и три голевые передачи?
— Не сказать, что это хороший результат для нападающего. Но те задачи, которые мне были объявлены в «Спартаке», я выполнил.

— Какие?
— Спортивный директор считал, что я должен сфокусировать внимание на раздевалке. В «Спартаке» много чего происходило помимо футбольного поля, в том числе в раздевалке. Было много обидчивых игроков. Нужно было попытаться сплотить коллектив, улучшить коммуникацию. И опытные игроки — такие, как Саша Довбня, я — создавали особенный микроклимат в команде.

Что касается игры, то да, можно было лучше проявить себя, сделать больше голевых действий. Но как получилось, так получилось. Мы выиграли Кубок России. В чемпионате играли неплохо, но думаю, что могли лучше. То, что сейчас «Спартак» показывает, — это заслуга раздевалки