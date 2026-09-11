Ольга Смородская: бразильцы в «Зените» хотят не играть, а понтоваться

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в критическом ключе высказалась о бразильских легионерах «Зенита».

«Трудно судить, кто из клубов РПЛ провёл наилучшую работу на трансферном рынке. Я думала, что к этому хорошо подходит «Зенит». Но я вижу, как бразильцы там играют, это ужас. Не зря они рано вылетели с чемпионата мира. Они хотят не играть, а понтоваться. Не бегут. Смешно, когда бразилец не может на дриблинге обыграть одного защитника.

Считаю, что умеренный, нормальный трансферный план выполнил «Краснодар». А больше я бы никого не выделила, все очень плохо», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.