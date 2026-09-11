15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ольга Смородская: бразильцы в «Зените» хотят не играть, а понтоваться

Ольга Смородская: бразильцы в «Зените» хотят не играть, а понтоваться
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в критическом ключе высказалась о бразильских легионерах «Зенита».

«Трудно судить, кто из клубов РПЛ провёл наилучшую работу на трансферном рынке. Я думала, что к этому хорошо подходит «Зенит». Но я вижу, как бразильцы там играют, это ужас. Не зря они рано вылетели с чемпионата мира. Они хотят не играть, а понтоваться. Не бегут. Смешно, когда бразилец не может на дриблинге обыграть одного защитника.

Считаю, что умеренный, нормальный трансферный план выполнил «Краснодар». А больше я бы никого не выделила, все очень плохо», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Я порадовался». Орлов прокомментировал уход Мостового из «Зенита»