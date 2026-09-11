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Леонид Слуцкий высказался о возможном завершении профессиональной карьеры тренера

Леонид Слуцкий высказался о возможном завершении профессиональной карьеры тренера
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Российский тренер Леонид Слуцкий высказался на тему возможного завершения профессиональной карьеры. Ранее Слуцкий работал в китайском «Шанхай Шэньхуа», английском «Халл Сити», нидерландском «Витессе», московском ЦСКА, казанском «Рубине» и других клубах. Недавно специалист возглавлял сборную России по медиафутболу.

— Допускаете, что работа в «Шанхай Шэньхуа» была вашей последней на профессиональном уровне?
— Не знаю. Не могу сразу сказать. Это очень сложно. Точно не буду говорить, что я завершаю тренерскую карьеру, но накопился высокий уровень утомления. Это нормально, когда тренер выгорает. Куча российских тренеров через это прошли. И уж тем более это частое явление для топовых специалистов. Уровень стресса, вне зависимости от того, Китай это, Россия, Англия или Голландия, максимальный. У меня пока нет долгосрочных планов, но какое-то время я точно потрачу на реализацию своего медийного потенциала, — приводят слова Слуцкого «Известия».

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