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Расписание матчей 5-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2026/2027, календарь Ла Лиги

Расписание матчей 5-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2026/2027
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Сегодня, 11 сентября, стартует 5-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей грядущего тура.

Расписание 5-го тура Ла Лига сезона-2026/2027 (время московское)

11 сентября, пятница:

  • 22:00. «Севилья» – «Валенсия».

12 сентября, суббота:

  • 15:00. «Расинг» – «Алавес»;
  • 17:15. «Осасуна» – «Эспаньол»;
  • 19:30. «Атлетик» – «Эльче»;
  • 22:00. «Реал» – «Райо Вальекано».

13 сентября, воскресенье:

  • 15:00. «Сельта» – «Малага»;
  • 17:15. «Леванте» – «Барселона»;
  • 19:30. «Хетафе» – «Депортиво»;
  • 22:00. «Реал Сосьедад» – «Атлетико».

14 сентября, понедельник:

  • 22:00. «Вильярреал» – «Бетис».