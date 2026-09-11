Расписание матчей 5-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2026/2027
Сегодня, 11 сентября, стартует 5-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей грядущего тура.
Расписание 5-го тура Ла Лига сезона-2026/2027 (время московское)
11 сентября, пятница:
- 22:00. «Севилья» – «Валенсия».
12 сентября, суббота:
- 15:00. «Расинг» – «Алавес»;
- 17:15. «Осасуна» – «Эспаньол»;
- 19:30. «Атлетик» – «Эльче»;
- 22:00. «Реал» – «Райо Вальекано».
13 сентября, воскресенье:
- 15:00. «Сельта» – «Малага»;
- 17:15. «Леванте» – «Барселона»;
- 19:30. «Хетафе» – «Депортиво»;
- 22:00. «Реал Сосьедад» – «Атлетико».
14 сентября, понедельник:
- 22:00. «Вильярреал» – «Бетис».