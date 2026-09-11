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Бубнов заявил, что Иван Олейников более одарённый, чем Максим Глушенков

Бубнов заявил, что Иван Олейников более одарённый, чем Максим Глушенков
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о нападающем ЦСКА Иване Олейникове, который прежде выступал за «Крылья Советов». Ранее сорвался трансфер футболиста в казанский «Рубин».

— Надо теперь понять, как ЦСКА будет использовать Олейникова...
— Нет, ну ЦСКА… Олейников настолько универсальный футболист, что он может в группе атаки на любой позиции играть. И никаких проблем с этим не будет. Я вообще его как футболиста… Если аналогию проводить и [вспомнить] кого он напоминает, то вот он уровня Глушенкова. Только у него самомнение не такое, как у Глушенкова. Он более приземлённый, он себя знает, на что он способен, знает, но как футболист, скажу так, может, даже более одарённый, чем Глушенков. Но он ещё полностью не раскрылся, — сказал Бубнов в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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