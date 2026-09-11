Непомнящий: одна из слабых позиций в ЦСКА — центрфорвард, она осталась нерешённой

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал позицию центрального нападающего одной из самых слабых в московском ЦСКА. По словам специалиста, эта проблема пока не решена в армейском клубе.

«Одна из слабых позиций ЦСКА — центрфорвард. Она осталась нерешённой. Но, может быть, удастся исправить это за счёт внутренних ресурсов, поменять что-то в игре и решить этот вопрос. Это интимный момент, тренерская идея и взгляд, может быть, Игдисамов считает, что в этом плане всё в порядке. А по поводу трансферной кампании в целом — когда новички будут играть, тогда мы сможем определить, удалась трансферная работа или нет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.