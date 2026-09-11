Заболотный — о позиции Жедсона: ему пофиг, где играть, — лишь бы играть

Экс-нападающий «Спартака» Антон Заболотный высказался об игре португальского хавбека Жедсона Фернандеша на разных позициях. В этом сезоне тренерский штаб использует его в разных амплуа — в том числе на фланге защиты.

— Жедсон — самый дорогой легионер в истории «Спартака», а играет везде, кроме своей позиции. Его это не бесит?

— Мне кажется, он такой парень, которому пофиг, где играть, — лишь бы играть. Жедсон хорошо справлялся на нескольких позициях. Наверное, по его ценнику можно подумать, что он не настолько делает результат в «Спартаке», как надо было бы. Но он важная часть команды и свою роль выполняет здорово. Мне кажется, не стоит его судить. Он классный игрок и хороший профессионал, — сказала Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.