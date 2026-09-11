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«Просто ужас!» Ольга Смородская оценила летнюю трансферную кампанию «Локомотива»

«Просто ужас!» Ольга Смородская оценила летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила летнюю трансферную кампанию железнодорожников. В частности, клуб продал Алексея Батракова в «Галатасарай», Артёма Карпукаса в «Зенит» и Дмитрия Воробьёва в «Краснодар».

«Я бы назвала трансферную кампанию «Локомотива» провальной! Я не знаю, как можно было распродать всех лидеров и остаться с аутсайдерами из «Крыльев Советов». Это ужас просто! Такой плохой кампании нет равных. Пришли середняки, а упустили всех звёзд — Батракова, Карпукаса, Воробьёва. Ума не приложу, на что они рассчитывают», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В прошедшее трансферное окно «Локомотив» арендовал Александра Коваленко у «Сочи» и Андрея Мостового у «Зенита», а также подписал контракт с Георгием Джикией, который был свободным агентом. Кроме этого, состав клуба пополнили Сергей Бабкин («Крылья Советов») и Николай Титков («Балтика»).

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