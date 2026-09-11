Специалисты из «Пафоса», «Црвены Звезды» и «Аль-Иттифака» выступят на ФУТКОНФ 2026

В программе конференции ФУТКОНФ 2026 примут участие специалисты, представляющие футбольные клубы Кипра, Сербии и ОАЭ. Конференция состоится 28 сентября в центральном офисе «Сбера» в Москве.

Генеральный директор «Аль-Иттифака» Рикардо Пинто расскажет о строительстве футбольного клуба с нуля. Директор академии «Црвены Звезды» Никола Йелич представит подходы к подготовке молодых футболистов и их переходу в основную команду. Директор по скаутингу «Пафоса» Родолфо Ваш посвятит свое выступление эффективному использованию данных в селекционной работе.

«Футбол – международная индустрия, в которой постоянно меняются трансферный рынок, методы селекции и подходы к развитию футболистов. Для наших клубов важно понимать, как эти процессы устроены в разных чемпионатах, и напрямую обсуждать их со специалистами, принимающими решения.

Поэтому программу ФУТКОНФ мы формируем вокруг практического опыта. Наша задача – дать участникам не набор общих рассуждений, а конкретные подходы и кейсы, которые можно адаптировать и использовать в работе клубов», — отметил президент ФНЛ Наиль Измайлов.

Вместе с зарубежными специалистами на конференции выступят представители «Балтики», московского «Спартака», ЦСКА, ФНЛ, а также ведущие футбольные агенты и инсай