Экс-нападающий «Спартака» Антон Заболотный объяснил, как ему удалось добиться минимального срока дисквалификации за допинг. Его отстранили на шесть месяцев.

«Юристы очень хорошо подготовились. В плюс сыграло и то, что мы за время разбирательства ни разу не обманули, сказали всё как есть. Понятно, что сторона обвинения считала моё нарушение умышленным. На самом деле всё было максимально прозрачно. Когда мне сказали подготовиться к заседанию, я спросил: «А к чему готовиться? Я буду говорить правду». Тут не было никакого обмана, помощи в тренировочном процессе, попытки вывести моё тело на новый уровень. Это просто физиология — моему сердцу нужна помощь в таблетках. И она никаким образом не влияла на спортивные и футбольные составляющие. Мне дали пятиминутную речь. Я попросил не обрывать мне карьеру из-за такого допинг-прокола. Большое спасибо членам комитета, что услышали меня и приняли решение о минимальном сроке», — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.