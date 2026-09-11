15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аленичев и Тедеев — кандидаты на пост главного тренера тульского «Арсенала» — источник

Аленичев и Тедеев — кандидаты на пост главного тренера тульского «Арсенала» — источник
Комментарии

Тульский «Арсенал» выбирает нового главного тренера. Сейчас для руководства клуба есть две основные кандидатуры — Заур Тедеев и Дмитрий Аленичев. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Отмечается, что «Арсенал» ещё не принял окончательного решения по поводу нового тренера. Однако в приоритете находится кандидатура Аленичева.

По предварительной информации, «Арсенал» предложит новому тренеру контракт сроком на один год с возможность пролонгации ещё на сезон в случае попадания в топ-5 Лиги Pari (Первой лиги).

Ранее пост главного тренера тульского клуба покинул Дмитрий Гунько. Он сам подал в отставку.

Материалы по теме
Гунько объяснил, почему решил уволиться из тульского «Арсенала»