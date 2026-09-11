Аленичев и Тедеев — кандидаты на пост главного тренера тульского «Арсенала» — источник

Тульский «Арсенал» выбирает нового главного тренера. Сейчас для руководства клуба есть две основные кандидатуры — Заур Тедеев и Дмитрий Аленичев. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Отмечается, что «Арсенал» ещё не принял окончательного решения по поводу нового тренера. Однако в приоритете находится кандидатура Аленичева.

По предварительной информации, «Арсенал» предложит новому тренеру контракт сроком на один год с возможность пролонгации ещё на сезон в случае попадания в топ-5 Лиги Pari (Первой лиги).

Ранее пост главного тренера тульского клуба покинул Дмитрий Гунько. Он сам подал в отставку.