Слуцкий раскрыл, что необходимо ЦСКА, чтобы претендовать на статус клуба уровня «Зенита»

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о выступлении московского ЦСКА в этом сезоне Альфа-Банк РПЛ. Ранее Слуцкий возглавлял армейцев.

— Как вам ЦСКА в этом сезоне?

— Я не особо слежу за РПЛ, но мне очень нравится, что появились большие звёзды — Батраков, Кисляк, которые готовы переходить в европейские клубы. Трансфер Лёши [Батракова] тому подтверждение. Я рассматриваю ЦСКА как большую группу молодых, интересных футболистов. Помимо Кисляка, таковыми являются Данилов и Глебов. В отдельно взятом матче ЦСКА может составить конкуренцию любой команде, но пока нет запаса прочности, чтобы претендовать на чемпионство.

Доминирование «Зенита» и «Краснодара» неудивительно, потому что обе команды имеют победный опыт в последних сезонах. Этот опыт не выкинуть в мусорное ведро. Для того чтобы ЦСКА претендовал на статус таких клубов, армейцам необходимо