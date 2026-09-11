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Экс-президент «Локомотива» Геркус оценил переход Батракова в «Галатасарай»

Экс-президент «Локомотива» Геркус оценил переход Батракова в «Галатасарай»
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Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус оценил переход полузащитника Алексея Батракова из стана железнодорожников в турецкий «Галатасарай». Хавбек перебрался в чемпионат Турции в летнее трансферное окно 2026 года.

«Этот шаг в карьере Батракова напрашивался. Для него переход в «Галатасарай» выглядит удачным раскладом, ведь чемпионат Турции не такой сильный, будет возможность адаптироваться. На бумаге — очень удачно. Посмотрим, как это будет на практике. Пока не получается, но Лёша только втягивается», — сказал Геркус в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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