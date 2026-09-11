Илья Геркус оценил перспективы ЦСКА после летнего трансферного окна

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил перспективы ЦСКА в нынешнем сезоне после летнего трансферного окна. Функционер отметил, что армейцам нужен центральный нападающий.

«Неудача в поисках сильного нападающего может стать для ЦСКА критичной. Форвард нужен. Клуб признавал, что в этом году они будут просто играть в футбол и строить новую команду. Но за тройку могут цепляться — будут бодаться с «Зенитом». Особенно если Матвей Кисляк встряхнётся и будет показывать свой уровень. Пока ЦСКА не проигрывает. Может, это аномалия, а может, и нет. Всё-таки команда создаёт моменты, нормально заходит в штрафную», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 15 очков за семь матчей.