15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

CAS вынес решение по жалобе Писарского на РФС по делу о ставках

CAS вынес решение по жалобе Писарского на РФС по делу о ставках
Комментарии

Пресс-служба футбольной правовой компании «Алетейя» сообщила, что CAS (Спортивный арбитражный суд) отказал экс-игроку «Крыльев Советов» Владимиру Писарскому в удовлетворении его жалобы на решения Комитета РФС по этике и Апелляционного комитета РФС по первому дисциплинарному эпизоду, связанному с косвенным участием в совершении ставок.

«Принимая данное негативное для нас решение, признавая проигрыш и не пытаясь делать «хорошую мину при плохой игре», считаем необходимым отметить важнейшие детали вынесенного решения, касающиеся репутации, чести, достоинства и деловой репутации Владимира Писарского:

1. CAS не установил ни договорной матч, ни умышл