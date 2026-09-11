CAS вынес решение по жалобе Писарского на РФС по делу о ставках

Пресс-служба футбольной правовой компании «Алетейя» сообщила, что CAS (Спортивный арбитражный суд) отказал экс-игроку «Крыльев Советов» Владимиру Писарскому в удовлетворении его жалобы на решения Комитета РФС по этике и Апелляционного комитета РФС по первому дисциплинарному эпизоду, связанному с косвенным участием в совершении ставок.

«Принимая данное негативное для нас решение, признавая проигрыш и не пытаясь делать «хорошую мину при плохой игре», считаем необходимым отметить важнейшие детали вынесенного решения, касающиеся репутации, чести, достоинства и деловой репутации Владимира Писарского:

1. CAS не установил ни договорной матч, ни умышл