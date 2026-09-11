Антон Заболотный объяснил, почему предпочёл «Спартак» «Краснодару»

Известный российский нападающий Антон Заболотный рассказал, что у него был выбор между переходом в «Спартак» и трансфером в «Краснодар». В итоге Антон выбрал вариант с московским клубом, из которого ушёл после сезона-2026/2027.

— Почему ты согласился на такую роль, если хотел играть?

— Мне предлагали ещё переход в «Краснодар». Там подразумевалась такая же роль — замена Кордобе. Но был ощутимый минус — разлука с семьёй. Я говорил Мусаеву: «Понятно, что как замена Кордобы я буду получать меньше игровых минут». Он ответил: «Нет-нет, игровые минуты будут выделяться». Но я знал по статистике, что Кордоба не любит замен. И он один из лучших в РПЛ. В общем, Мурад Олегович не смог меня переубедить. Я понял, что с Угальде и Ливаем конкурировать будет легче. Тем более у Манфреда как раз была не лучшая серия без забитых мячей, и я понимал, что в какой-то момент он может снова просесть. В конечном счёте решил остаться в Москве, чтобы быть рядом с детьми и семьёй.

Спортивный директор «Спартак