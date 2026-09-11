15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Заболотный объяснил, почему предпочёл «Спартак» «Краснодару»

Антон Заболотный объяснил, почему предпочёл «Спартак» «Краснодару»
Комментарии

Известный российский нападающий Антон Заболотный рассказал, что у него был выбор между переходом в «Спартак» и трансфером в «Краснодар». В итоге Антон выбрал вариант с московским клубом, из которого ушёл после сезона-2026/2027.

— Почему ты согласился на такую роль, если хотел играть?
— Мне предлагали ещё переход в «Краснодар». Там подразумевалась такая же роль — замена Кордобе. Но был ощутимый минус — разлука с семьёй. Я говорил Мусаеву: «Понятно, что как замена Кордобы я буду получать меньше игровых минут». Он ответил: «Нет-нет, игровые минуты будут выделяться». Но я знал по статистике, что Кордоба не любит замен. И он один из лучших в РПЛ. В общем, Мурад Олегович не смог меня переубедить. Я понял, что с Угальде и Ливаем конкурировать будет легче. Тем более у Манфреда как раз была не лучшая серия без забитых мячей, и я понимал, что в какой-то момент он может снова просесть. В конечном счёте решил остаться в Москве, чтобы быть рядом с детьми и семьёй.

Спортивный директор «Спартак