Экс-нападающий «Спартака» Заболотный сравнил Станковича и Карседо

Бывший нападающий «Спартака» Антон Заболотный сравнил бывшего и нынешнего тренеров красно-белых Деяна Станковича и Хуана Карлоса Карседо.

— К теме тренера. Несколько ребят, уходя из «Спартака», говорили, что Станкович не общался с российскими футболистами. Какие были отношения у тебя с ним?

— Я никогда не обсуждаю решения тренера, потому что у него есть свои мысли. Он несёт ответственность за свои поступки и результат. Я делал всё, что от меня зависит, на тренировках и в играх. Но то, что он не общался с игроками, — да, такое было. Многие этим были недовольны. Наверное, это тоже мешало изначально создать коллектив, который сложился потом. Нужно смотреть на то, что в итоге получилось. Как получилось — пошло на пользу всем. Деяну сейчас уютно в «Црвене Звезде», да?

— Он ушёл оттуда.

— Уже ушёл (улыбается)? Но было уютно!

— Они уступили команде из Израиля в третьем раунде квалификации Лиги чем