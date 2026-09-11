Слуцкий раскрыл, в каком случае он будет считать удачной карьеру Батракова в «Галатасарае»

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о полузащитнике турецкого «Галатасарая» Алексее Батракове. Хавбек присоединился к стамбульскому клубу в летнее трансферное окно, совершив переход из «Локомотива».

— Как вы восприняли переход Батракова в «Галатасарай»?

— Нашей общественности надо научиться себя реально оценивать. Батраков перешёл за огромные деньги в топовый европейский клуб, выступающий в Лиге чемпионов. У Лёши потрясающая зарплата. Здесь двух мнений быть не может. Это огромный шаг. Если даже Батраков всю карьеру проведёт в «Галатасарае», я буду считать эту карьеру удачной. Главное, чтобы он играл и боролся за трофеи, — приводят слова Слуцкого «Известия».