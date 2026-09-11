Заболотный предположил, связана ли результативность Угальде с приходом в «Спартак» Даку

Бывший нападающий «Спартака» Антон Заболотный высказался о дуэте форвардов красно-белых, который состоит из Манфреда Угальде и Мирлинда Даку.

— С приходом Даку снова стал забивать Угальде. Это взаимосвязанные вещи?

— Ой, не знаю. Даку отличный нападающий, но мне кажется, тут дело не в нём. Угальде всегда делает одно и то же, причём очень качественно. Когда-то проходит, когда-то — нет. У каждого бывают периоды, когда просто не заходит мяч. Я как нападающий его полностью понимаю. Он пережил эту полосу и сейчас находится в отличной форме. Думаю, у них с Даку будет хо