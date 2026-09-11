Григорян поделился мнением об игре «Динамо» под руководством Шварца

Российский тренер Александр Григорян поделился мнением об игре московского «Динамо» под руководством Сандро Шварца. Немец возглавил команду минувшим летом, сменив у руля бело-голубых Ролана Гусева.

«При Шварце «Динамо» заметно прогрессирует от матча к матчу. Уже по первым турам были видны хорошие отрезки, где команда доминировала. А победный матч со «Спартаком» уже состоял из таких отрезков. Я слышал, как Гладышев после игры со «Спартаком» сказал, что за такого тренера хочется умирать на поле. В наши несентиментальные времена такие слова дорогого стоят», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».