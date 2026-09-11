Разгромы от топов, дебют Батракова. ПО УШИ В ЛЧ / Обзоры Лиги чемпионов

«Чемпионат» представляет новый подкаст — «По уши в ЛЧ». Обсуждаем матчи главного еврокубка и смотрим видеообзоры! В студии Миша Рождественский, Гриша Телингатер и Андрей Панков. Обсуждаем 1-й тур нового сезона Лиги чемпионов.

Разгромы от топов, дебют Батракова. ПО УШИ В ЛЧ / Обзоры Лиги чемпионов:

00:00 — Привет

02:59 — Смотрим результаты тура

08:40 — «Реал» — «Интер»

24:32 — «Барселона» — «Фейеноорд»

33:10 — Миша потирает руки

33:47 — «Ливерпуль» — «Атлетико»

53:22 — Дебют Батракова в ЛЧ

1:00:43 — «МЮ» — «Сабах»

1:09:52 — «Бавария» — «Будё‑Гл