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21:45 Мск
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Разгромы от топов, дебют Батракова. ПО УШИ В ЛЧ / Обзоры Лиги чемпионов

Разгромы от топов, дебют Батракова. ПО УШИ В ЛЧ / Обзоры Лиги чемпионов
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«Чемпионат» представляет новый подкаст — «По уши в ЛЧ». Обсуждаем матчи главного еврокубка и смотрим видеообзоры! В студии Миша Рождественский, Гриша Телингатер и Андрей Панков. Обсуждаем 1-й тур нового сезона Лиги чемпионов.

Разгромы от топов, дебют Батракова. ПО УШИ В ЛЧ / Обзоры Лиги чемпионов:

00:00 — Привет
02:59 — Смотрим результаты тура
08:40 — «Реал» — «Интер»
24:32 — «Барселона» — «Фейеноорд»
33:10 — Миша потирает руки
33:47 — «Ливерпуль» — «Атлетико»
53:22 — Дебют Батракова в ЛЧ
1:00:43 — «МЮ» — «Сабах»
1:09:52 — «Бавария» — «Будё‑Гл