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Заболотный — о Кахигао: он разруливает проблемы, чтобы всем было комфортно

Заболотный — о Кахигао: он разруливает проблемы, чтобы всем было комфортно
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» Антон Заболотный охарактеризовал спортивного директора клуба Фрэнсиса Кахигао.

— Понимаю, что не тебе оценивать работу Фрэнсиса Кахигао. Какие у тебя впечатления о нём как о человеке?
— Слушай, я не компетентен оценивать с профессиональной точки зрения, но могу оценить как человека. Для меня в «Спартаке» Кахигао сделал очень много. Это не касается финансового аспекта. Такого подхода в профессиональном футболе я давно не видел.

— Какого?
— Кахигао заходил перед важными матчами в раздевалку, проводил собрания, мотивировал игроков, вникал в проблемы каждого футболиста не только на поле, но и в личной жизни. Было четыре или пять случаев, когда Кахигао решал житейские проблемы и