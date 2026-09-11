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Махачкалинское «Динамо» объявило о продлении контракта с Мрезигом

Махачкалинское «Динамо» объявило о продлении контракта с Мрезигом
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Махачкалинское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о продлении контракта с Хуссемом Мрезигом. Клуб предложил 26-летнему алжирскому полузащитнику договор на улучшенных условиях. Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2028 года.

«Очень рады, что удалось переподписать контракт с Хуссемом. Это было довольно непросто, я бы даже сказал, тяжело. У него были очень хорошие предложения от других клубов, в том числе зарубежных – европейских. Мы боролись за своего игрока в условиях острейшей конкуренции. Продлить соглашение даже на год в этой ситуации было серьёзным достижением. Большое спасибо Хуссему, что он сделал красивый, благородный шаг навстречу нашему клубу в этой ситуации, понимая, что «Динамо» не может позволить себе предложить ему больше. Он согласился на наше предложение, хотя, повторюсь, другие клубы предлагали ему условия лучше. Мы достигли результата, который считаем очень полезным для «Динамо», — сказал генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов.