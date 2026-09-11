«С этой задачей справляются». Леонид Слуцкий — о судействе в РПЛ

Российский тренер Леонид Слуцкий оценил уровень судейства в этом сезоне Альфа-Банк РПЛ.

— Как вам судейство в РПЛ в этом сезоне? Недавно огромный резонанс вызвал пенальти в Воронеже в матче «Факел» – «Зенит»...

— Каждый раз, когда я думаю, что судейство в РПЛ меня не удивит, это всё-таки происходит. С этой задачей справляются. Я много лет назад высказался о судействе в России — с тех пор моё мнение не изменилось. Что касается пенальти в Воронеже, то представляю, что в такие моменты испытывают тренеры и футболисты «Факела». Каждый раз ты думаешь: «Нет, этого не может быть». Но после происходят и более аховые ситуации, — приводят слова Слуцкого «Известия».

Лидирует в чемпионате России «Краснодар», который набрал 19 очков в семи матчах.