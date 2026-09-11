15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«С этой задачей справляются». Леонид Слуцкий — о судействе в РПЛ

«С этой задачей справляются». Леонид Слуцкий — о судействе в РПЛ
Комментарии

Российский тренер Леонид Слуцкий оценил уровень судейства в этом сезоне Альфа-Банк РПЛ.

— Как вам судейство в РПЛ в этом сезоне? Недавно огромный резонанс вызвал пенальти в Воронеже в матче «Факел» – «Зенит»...
— Каждый раз, когда я думаю, что судейство в РПЛ меня не удивит, это всё-таки происходит. С этой задачей справляются. Я много лет назад высказался о судействе в России — с тех пор моё мнение не изменилось. Что касается пенальти в Воронеже, то представляю, что в такие моменты испытывают тренеры и футболисты «Факела». Каждый раз ты думаешь: «Нет, этого не может быть». Но после происходят и более аховые ситуации, — приводят слова Слуцкого «Известия».

Лидирует в чемпионате России «Краснодар», который набрал 19 очков в семи матчах.

Материалы по теме
Слуцкий раскрыл, в каком случае он