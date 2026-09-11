15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер Opta определил фаворитов Лиги чемпионов после матчей 1-го тура общего этапа

Суперкомпьютер Opta определил фаворитов Лиги чемпионов после матчей 1-го тура общего этапа
Комментарии

Суперкомпьютер Opta определил фаворитов Лиги чемпионов УЕФА после матчей 1-го тура общего этапа турнира. Наибольшие шансы на победу в престижном европейском турнире по-прежнему у лондонского «Арсенала» — 22,9%. На второй строчке по вероятности победы располагается мюнхенская «Бавария» (18,2%), на третьей — «Манчестер Сити» (14,4%). Об этом сообщил Opta Analyst.

По итогам матчей 1-го тура общего этапа ЛЧ первое место в турнирной таблице занимает «ПСЖ». На второй строчке расположилась «Бавария», а на третьей — каталонская «Барселона». Каждая команда набрала по три очка.

Действующий победитель Лиги чемпионов — «Пари Сен-Жермен».

Материалы по теме