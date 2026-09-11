«Краснодар» объявил о продлении контракта с Лукасом Оласой

Пресс-служба «Краснодара» в телеграм-канале объявила о продлении контракта с защитником Лукасом Оласой. Новое соглашение рассчитано на два года. Уругваец присоединился к «быкам» в 2023 году, перейдя из испанского «Реала Вальядолид».

«Краснодар» продлил контракт с Лукасом Оласой до конца сезона-2027/2028. Лукас Оласа провёл в составе «быков» 104 матча, забил четыре гола и отдал 10 результативных передач», — сказано в сообщении пресс-службы «Краснодара».

Чёрно-зелёные занимают первое место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги этого сезона. Подопечные Мурада Мусаева набрали 19 очков по итогам семи проведённых встреч.