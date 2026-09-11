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Лукас Оласа прокомментировал продление контракта с «Краснодаром»

Лукас Оласа прокомментировал продление контракта с «Краснодаром»
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Фланговый защитник Лукас Оласа прокомментировал пролонгацию контракта с «Краснодаром», о которой было официально объявлено сегодня, 11 сентября.

«Я очень рад продлению контракта. Благодарен клубу за доверие, которое мне оказывается на протяжении всех этих лет.

Большое спасибо всем, кто работает в клубе, партнёрам по команде и тренерскому штабу. Я счастлив находиться здесь столько лет. За это время было много приятных моментов, вместе мы добились прекрасных результатов. Отдельно хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку. Верю, что впереди нас ждут новые большие победы!» — цитирует Оласу пресс-служба южного клуба.

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