Антон Заболотный рассказал, что помогло Зобнину перезапустить карьеру в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Антон Заболотный порассуждал о резком прогрессе капитана красно-белых Романа Зобнина в текущем сезоне.

— Многие отмечают перезапуск карьеры твоего друга Романа Зобнина. Чем ты можешь это объяснить?

— Рома всегда был талантливым игроком. Может быть, в какой-то момент он просто подзатих при Станковиче. У футболиста многое зависит от тренера: как к нему относится, находит ли подход. Например, Карседо нашёл подход к игрокам, которые были незаметны в первой половине сезона. И они раскрылись. А Зобнину Карседо нашёл позицию, где Роме стало комфортно. Плюс тренер уделял много внимания, чтобы игроки в центре были на своей волне, защитники — всё время с под