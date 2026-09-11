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Бубнов предположил, когда «Зенит» может уволить Сергея Семака

Бубнов предположил, когда «Зенит» может уволить Сергея Семака
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Футбольный эксперт Александр Бубнов выдвинул версию, что руководство санкт-петербургского «Зенита» может отправить в отставку главного тренера команды Сергея Семака, если сине-бело-голубые не наладят игру в ближайшее время. Бубнов предположил, что в случае поражения от «Краснодара» в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ «Зенит» может забыть о чемпионстве.

«Если «Краснодар» там их прибивает, 10-й тур, то всё, до свидания. «Зенит» с чемпионством может распрощаться. А если они будут терять очки, сейчас с «Локомотивом» потеряет, ещё потеряет и там «Краснодар» ещё их прибьёт, то Семака спокойно могут отправить в отставку. Меня ещё что смущает, и очень сильно, это тоже, видимо, сигнал серьёзный… И поэтому Семак дёргается. Его прессуют очень долго. А с первой игры его ещё прессует и Гурцкая,