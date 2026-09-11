«Не знаю, что они придумали». Плата — о срыве перехода в «Динамо» из «Фламенго»

Нападающий «Фламенго» Гонсало Плата высказался о несостоявшемся переходе в московское «Динамо». Ранее генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров, комментируя срыв трансфера Платы и вингера «Ботафого» Матеуса Мартинса, отметил, что «они приехали, трансферные контракты заключили, но медицинский осмотр не был пройден».

«Это были сложные дни, потому что я ждал, когда ситуация разрешится. Но я счастлив, что вернулся. Как все видят, я играл, у меня ничего не болит, у меня ничего нет. Я не знаю, что они придумали, но у меня всё хорошо. Я здесь с командой, которая всегда меня по