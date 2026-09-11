15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе рассказал о своём отношении к шуткам, что он является диктатором

Мбаппе рассказал о своём отношении к шуткам, что он является диктатором
Комментарии

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, как относится к шуткам в интернете на тему, что он является футбольным диктатором.

«С одной стороны, это забавно, ведь некоторые люди также воспринимают это как безобидную забаву. С другой стороны, это не так смешно, потому что мы знаем, какой вред такие люди причиняли на протяжении всей истории. Когда тебя сравнивают с убийцами или с теми, кто сделал несчастными миллионы и миллионы людей