Мбаппе рассказал о своём отношении к шуткам, что он является диктатором

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, как относится к шуткам в интернете на тему, что он является футбольным диктатором.

«С одной стороны, это забавно, ведь некоторые люди также воспринимают это как безобидную забаву. С другой стороны, это не так смешно, потому что мы знаем, какой вред такие люди причиняли на протяжении всей истории. Когда тебя сравнивают с убийцами или с теми, кто сделал несчастными миллионы и миллионы людей