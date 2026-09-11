«Челси» объявил о продлении контракта с Педру Нету

Футбольный клуб «Челси» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Педру Нету.

Срок действия нового трудового договора футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2032 года.

Нету играет за «Челси» с лета 2024 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 10 результативными передачами. В пяти встречах текущего клубного сезона игрок забил два мяча. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

На данный момент «Челси» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ.