«Челси» объявил о продлении контракта с Педру Нету
Футбольный клуб «Челси» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Педру Нету.
Срок действия нового трудового договора футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2032 года.
Нету играет за «Челси» с лета 2024 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 10 результативными передачами. В пяти встречах текущего клубного сезона игрок забил два мяча. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.
На данный момент «Челси» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ.
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