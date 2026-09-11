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Ролан Гусев скептически оценил трансферную кампанию «Динамо»

Ролан Гусев скептически оценил трансферную кампанию «Динамо»
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Российский тренер Ролан Гусев скептически оценил трансферную кампанию московского «Динамо».

«Я понимал, кто такие Плата и Мартинс. Но Гутьеррес… Насколько он сильнее Гладышева и Артура? Если спортивный директор вместе с тренером берут футболиста, они должны быть уверены, что он сильнее имеющихся. Иначе зачем, если он такой же или даже ниже уровнем? У «Динамо» сейчас Гладышев набирает форму, есть Артур. У команды сейчас всё нормально. «Динамо» с каждым туром набирает форму, а идея тренера понятна», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После семи матчей Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

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