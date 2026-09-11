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Писарев назвал самую зависимую от одного футболиста команду РПЛ

Писарев назвал самую зависимую от одного футболиста команду РПЛ
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Тренер сборной России Николай Писарев назвал московский «Спартак» самой зависимой от одного футболиста командой в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге, упомянув игроков красно-белых Эсекьеля Барко и Жедсона Фернандеша.

— Я одну вещь скажу. Самая зависимая команда от одного футболиста – это «Спартак» Москва. И это Барко. Очень зависит.

— А Жедсон может быть 10-м номером?
— Его поставили, он там уже привык, справа. Я вообще не понимаю, почему там Жедсон. Его покупали как атакующего по