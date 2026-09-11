Тренер «Ливерпуля» Ираола: перемена обстановки очень помогла Араухо

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола перед матчем 4-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» оценил игру нового защитника своей команды Рональда Араухо на старте нынешнего сезона. Мерсисайдцы арендовали футболиста у «Барселоны».

«Рональд привык играть в важных матчах. Для него не в новинку выступать в Лиге чемпионов, бороться за титулы, выступать за большой клуб. Для него, пожалуй, самым большим испытанием был прежде всего язык – он не говорит по-английски – поэтому порой его адаптация к новой стране даётся с трудом. Но я думаю, что Рональду хорошо помогают и в раздевалке. Эта небольшая перемена обстановки очень ему помогла, ведь он много лет игра