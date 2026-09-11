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«С таким преимуществом не играл». Карпукас сравнил выступление за «Зенит» и «Локомотив»

«С таким преимуществом не играл». Карпукас сравнил выступление за «Зенит» и «Локомотив»
Комментарии

Новичок «Зенита» Артём Карпукас сравнил выступление за сине-бело-голубых с игрой за «Локомотив». Футболист перешёл из состава железнодорожников в летнее трансферное окно.

— Вы провели за «Зенит» четыре игры. Собрали хорошую статистику, болельщики вами довольны. Но все эти матчи, может, за исключением кубкового с Махачкалой, получились весьма непростыми. Поделитесь впечатлениями.
— Есть большая разница по сравнению с тем, что было в «Локомотиве». Против «Зенита» все закрываются, и это тяжело. Каждый раз приходится