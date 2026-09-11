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Сенников: Мостовой поможет «Локомотиву» своей харизмой и настроем

Сенников: Мостовой поможет «Локомотиву» своей харизмой и настроем
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил перспективы нападающего Андрея Мостового в составе красно-зелёных. Железнодорожники арендовали футболиста у «Зенита».

«Локомотив» успел на флажке трансферного окна подписать Мостового и Титкова. Ждали нападающего, могли взять Хиля из «Балтики», но не получилось. Команде не хватило подписать форварда в это трансферное окно. Понятно, что «Локомотив» поднимется из нижней части таблицы РПЛ. По составу команда не уступает многим соперникам. Надеюсь, клуб будет бороться за шестое место.

Мостовой поможет «Локомотиву» своим н