Ролан Гусев: ЦСКА хорошо укомплектован, Гонду и Мусаев — неплохие форварды
Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о нападающих красно-синих Лусиано Гонду и Тамерлане Мусаеве.
«У ЦСКА хорошо укомплектованная команда — Гонду и Мусаев тоже неплохие форварды. Наверное, на трансферном рынке что-то не получилось и не успели привезти нападающего, которого хотели. Не знаю причин, но надо понимать, что сейчас не так просто взять игроков. Кто-то не хочет ехать в Россию, а в еврокубках мы не участвуем. Баллов это не добав