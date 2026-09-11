Ролан Гусев: ЦСКА хорошо укомплектован, Гонду и Мусаев — неплохие форварды

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о нападающих красно-синих Лусиано Гонду и Тамерлане Мусаеве.

«У ЦСКА хорошо укомплектованная команда — Гонду и Мусаев тоже неплохие форварды. Наверное, на трансферном рынке что-то не получилось и не успели привезти нападающего, которого хотели. Не знаю причин, но надо понимать, что сейчас не так просто взять игроков. Кто-то не хочет ехать в Россию, а в еврокубках мы не участвуем. Баллов это не добав