Дмитрий Бородин высказался о перспективах вратаря Дёгтева закрепиться в «Оренбурге»

Двукратный чемпион России в составе «Зенита» Дмитрий Бородин высказался о перспективах вратаря Александра Дёгтева закрепиться в «Оренбурге». Ранее «Зенит» объявил о переходе голкипера в «Оренбург» на правах аренды до конца сезона-2026/2027.

«Наверное, шансы закрепиться в «Оренбурге» есть, если его взяли. Тем более он переходит из такого большого клуба, как «Зенит». Значит, его рост заметили в серьёзном клубе. Сейчас ему нужно доказывать свою состоятельность в менее статусном клубе. Конкуренция там