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Агент Кисляка рассказал, почему футболист ЦСКА не перешёл в «Бешикташ»

Агент Кисляка рассказал, почему футболист ЦСКА не перешёл в «Бешикташ»
Комментарии

Александр Маньяков, агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, объяснил, почему футболист не перешёл в «Бешикташ».

Вы проецируете то, что происходит с Батраковым, на Матвея Кисляка?
– Проекции как таковой нет, потому что, на мой взгляд, всё‑таки разные футболисты, разные у них манеры игры. Мы же тоже могли в Турции оказаться. «Бешикташ» звал, прилетал президент на переговоры, очень мило пообщались. Был оффер. Я не могу обсуждать финансовые условия, потому что сделка не состоялась, ЦСКА не устроили условия. Была встреча в офисе ЦСКА, Роман Юрьевич